اعتقال نائب بريطاني بتهمة الاغتصاب

2022/05/17 | 22:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / لا تزال فضائح “سوء السلوك الجنسي” تلاحق النواب البريطانيين، حيث تم اليوم الثلاثاء، اعتقال عضو برلماني من حزب المحافظين بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي.وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة: “في يناير 2020، تلقينا تقريرا يتعلق بجرائم جنسية مزعومة ارتكبت بين أعوام 2002 و2009.ويزعم أن الجرائم حدثت في لندن”، مؤكدا أن “التحقيق لا يزال […]

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