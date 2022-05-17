مصر.. أسرة مبارك ستطالب مجلس الاتحاد الأوروبي بتعويضات

2022/05/17 | 22:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، الثلاثاء، أنها طلبت من محاميها النظر بدراسة جميع السبل القانونية الممكنة والمتاحة للشروع في المطالبة بالتعويض ضد مجلس الاتحاد الأوربي بسبب سلوكه تجاههم.

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