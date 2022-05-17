العراق يواجه بنجلاديش وديًا في بغداد

2022/05/17 | 22:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية،

اليوم الثلاثاء، أن العاصمة بغداد

ستحتضن مباراة ودية بين العراق

وبنجلاديش، بمناسبة مرور 50 عامًا على

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت وزارة الشباب والرياض

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