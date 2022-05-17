2022/05/17 | 22:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات العراق الأخيرة.تتمة..

ظهرت المقالة بلاسخارت تقدم احاطة لمجلس الأمن بشأن تطورات العراق الأخيرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت تقدم احاطة لمجلس الأمن بشأن تطورات العراق الأخيرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت تقدم احاطة لمجلس الأمن بشأن تطورات العراق الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).