2022/05/17 | 22:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة حصرية مع وزير الداخلية الأفغاني نائب زعيم حركة طالبان سراج الدين حقاني في كابول، قال إن الحجاب ليس إجباريا، ولكنه أمر إسلامي يجب على الجميع تنفيذه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب زعيم طالبان لـCNN: الحجاب ليس إجباريًا لكنه أمر إسلامي يجب الالتزام به) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب زعيم طالبان لـCNN: الحجاب ليس إجباريًا لكنه أمر إسلامي يجب الالتزام به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).