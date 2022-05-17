2022/05/17 | 22:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ منذ ولادة الطفل، ينتظر الآباء والأمهات اللحظة التي يحبو ويمشي ويتحدث فيها، فكل شيء جديد يفعله الرضيع، هو أمر مهم يجب الاحتفال به.ويعد الزحف أو الحبو من أول الأمور التي يقوم بها الرضيع في شهوره الأولى، وهي المرحلة التي يبدأ فيها الطفل في المشي على ركبتيه.ويبدأ بعض الأطفال في الزحف مبكراً […]

ظهرت المقالة رشاقة وتوازن وذكاء..



7 فوائد لزحف الرضع أولاً على ايرث نيوز.

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