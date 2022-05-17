بلاسخارت: العراقيون بانتظار سلطة تشمّر عن سواعدها أمام موجة التصحّر والعواصف الترابية

2022/05/17 | 22:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكدت رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أن التصحّر في العراق يعد مصدر قلق رئيسي.

وقالت بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، تابعتها (خبر برس) “واخ” أن “العواصف الترابية الحالية تفوق بكثير ما شهده العراق في السنوات الأخيرة”.

مبينة أنه “لا تزال الجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية تعيد نفسها في حلقة مستمرة على ما يبدو من سياسة المحصلة الصفرية”.



وأضافت “مازال العراقيون بانتظار طبقة سياسية تسعى بدلاً عن الإكتفاء بمعارك السلطة، التي عفا عليها الزمن، إلى أن تشمّر عن سواعدها لإحراز تقدم بتحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلقة في العراق”.

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