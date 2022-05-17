2022/05/17 | 22:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت قوات أمنية، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 اشخاص يتاجرون بالمواد المخدرة في العاصمة بغداد.وذكر الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد من ضبط مجموعتين متكونتين من خمسة أشخاص يقومون بتجارة المواد المخدرة في منطقتي الشعب والفضل”.[…]

ظهرت المقالة في بغداد..



القبض على 5 اشخاص يتاجرون بالمواد المخدرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بغداد.. القبض على 5 اشخاص يتاجرون بالمواد المخدرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بغداد.. القبض على 5 اشخاص يتاجرون بالمواد المخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).