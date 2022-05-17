واشنطن: هناك إجماع على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

2022/05/17 | 22:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن "هناك إجماعا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو".

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