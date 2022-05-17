2022/05/17 | 22:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق

جينين بلاسخارت، الثلاثاء 17 ايار 2022، أن

السخط الشعبي في العراق قد يخرج عن

السيطرة بأي لحظة.

وذكرت بلاسخارت في إحاطتها امام مجلس

الأمن الدولي، أن العواصف التراب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت لمجلس الأمن: السخط الشعبي في العراق قد يخرج عن السيطرة بأي لحظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت لمجلس الأمن: السخط الشعبي في العراق قد يخرج عن السيطرة بأي لحظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).