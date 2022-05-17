نادي الشرطة يتوج بلقب الدوري الممتاز بعد التغلب على القوة الجوية 2-0

2022/05/17 | 22:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم الشرطة لقب الدوري العراقي الممتاز

مبكرا، وقبل نهايته بـ 7 جولات كاملة،

بعد تغلبه على القوة الجوية بنتيجة (2-0)،

في المباراة المؤجلة من الجولة 27 من

البطولة، والتي أقيمت مساء اليوم

الثلاثاء في ملعب

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