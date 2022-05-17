الرئيس الفرنسي يتعهد بادامة الحرب الروسية الأوكرانية

2022/05/17 | 22:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن قصر الإليزية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون وعد نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي، بأن شحنات الأسلحة الفرنسية إلى كييف مستمرة وستزداد كثافة.وقال ماكرون إن دول الاتحاد الأوروبي ستنظر في طلب أوكرانيا الانضمام إلى الكتلة في قمة يونيو المقبلة.وبحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق اليوم، مع نظيره […]

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