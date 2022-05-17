التربية تنفي تحديد مواضيع امتحان التربية الاسلامية للصف الثالث المتوسط

2022/05/17 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت وزارة التربية،اليوم الثلاثاء، ما ورد في مقطع صوتي يُحدد فيه المواد المطلوبة في امتحان مادة التربية الاسلامية للصف الثالث المتوسط.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الموظف الذي ظهر صوته في مقطع الفيديو غير مخول بالإدلاء حول المواد المطلوبة في الامتحان لأي مادة كانت”، لافتاً الى ان […]

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