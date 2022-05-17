التربية توضح حقيقة تحديد موعد الامتحانات للثالث المتوسط

2022/05/17 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، ما ورد في مقطع صوتي "مزيف" حول تحديد مواضيع امتحان التربية الاسلامية للصف الثالث المتوسط وتؤكد اعتماد قرارها السابق

وأوضح بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي ، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الموظف الذي ظهر صوته في مقطع الفيديو غير مخول بالإدلاء حول المواد المطلوبة في الامتحان لأي مادة كانت، لافتاً الى ان الجهة المسؤولة عن موضوع الامتحانات وما يتعلق بها هي اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامة للتقويم والامتحانات حصراً".

وأشارت الوزارة الى "ان المواضيع المطلوبة في امتحان مادة التربية الاسلامية لهذا العام بعد دمج امتحان المادة مع اللغة العربية هي (نصوص السور والآيات القرآنية الكريمة المؤشرة للحفظ ومعاني المفردات القرآنية و الأحاديث النبوية الشريفة المطلوبة للحفظ ومعاني الكلمات) فقط بناءً على ما جاء في كتاب اللجنة الدائمة للامتحانات العامة ذي العدد (117) في 29 آذار 2022".

وفي ختام البيان اكدت الوزارة على انها "ستقوم بمحاسبة من يصرح خارج نطاق عمله واختصاصه وسيعرض نفسه للمحاسبة والمُسائلة القانونية، اذ يعتبر فعله تجاوزاً على الجهة المعنية بالتعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات وهي المديرية العامة للتقويم والامتحانات".

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