بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي: التصحر في العراق يعد مصدر قلق رئيس

2022/05/17 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أن التصحر في العراق يعد مصدر قلق رئيسي.

وقالت بلاسخارت في إحاطتها امام مجلس الأمن الدولي، تابعتها (بغداد اليوم)، أن "العواصف الترابية الحالية تفوق بكثير ما شهده العراق في السنوات الأخيرة"، مبينة أنه "لا تزال الجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية تعيد نفسها في حلقة مستمرة على ما يبدو من سياسة المحصلة الصفرية".

وأضافت، "مازال العراقيون بانتظار طبقة سياسية تسعى بدلاً عن الاكتفاء بمعارك السلطة التي عفا عليها الزمن إلى أن تشمر عن سواعدها لإحراز تقدم بتحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلقة في العراق".

وأشارت إلى أن "الانقسامات في إقليم كردستان لقد تعمقت مما أثر سلباً على سكان الإقليم"، مبينة أن "دول الجوار تنتهك سيادة العراق وأمن أراضيه".

وتابعت: أن "دبلوماسية الصواريخ أفعال متهورة"، مشددة على الأهمية البالغة لتأكيد سلطة الدولة.

ولفتت إلى أن "الافتقار إلى آليات تنسيق وتنفيذ واضحة وهيمنة المصالح الحزبية والوجود المستمر للمفسدين يعوق بشكل كبير إحراز تقدم ملموس في سنجار".

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