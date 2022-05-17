التنسيقي على إنقاذ الوطن: ما يزال يمارس سياسة الإقصاء وهذا ما سيتركه تحالف التيار والإطار

2022/05/17 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، المنضوي في الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، أن الإنسداد السياسي بلغ ذروته ولازال التحالف الثلاثي يمارس سياسة الإقصائية.

وقال الحياني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المشهد السياسي اصبح أكثر تعقيداً وبلغ الإنسداد ذروته في ظل عدد المبادرات التي تم طرحها لحل الأزمة السياسية دون التوصل الى توافق بين الكتل والمضي بتشكيل الحكومة".

وأضاف، أن "التحالف الثلاثي لايزال مستمراً بسياسة الإقصاء في ظل عدم قدرته على تشكيل الحكومة بمفرده حيث تم عقد 3 جلسات لاختيار رئيس الجمهورية ولم يتمكن من تحقيق النصاب القانوني".

وأوضح أن "التحالف الثلاثي يدعو لحكومة أغلبية وطنية وهي في حقيقة الأمر توافقية إقصائية ضد مكون معين"، مشيراً الى أنه "في حال اتفق التيار والإطار لتم تشكيل الحكومة بشكل أسرع".

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