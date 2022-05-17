2022/05/17 | 23:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B49ocjDkvZE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كامل الغريري : الصدر لديه برنامج جديد للبلد قد لا يرضي جميع الأطراف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كامل الغريري : الصدر لديه برنامج جديد للبلد قد لا يرضي جميع الأطراف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).