حزب الله يخسر الأغلبية بالبرلمان.. ولبنان قد يواجه فترة جمود

2022/05/17 | 23:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسرت جماعة "حزب الله" اللبنانية، المدعومة من إيران، أغلبيتها الائتلافية البرلمانية في انتخابات لبنانية حققت مكاسب كبيرة لخصومها وكذلك لحركة احتجاج اجتاحت البلاد في انتفاضة عام 2019.

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