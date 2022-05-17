2022/05/17 | 23:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2QlBxEVpMKU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تقلبات الانسداد .. عاصفة #الصدر تنهي هدوء الاطار تقرير | برنامج الثامنة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تقلبات الانسداد .. عاصفة #الصدر تنهي هدوء الاطار تقرير | برنامج الثامنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).