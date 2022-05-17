هزة أرضية بقوة (3،6) درجة شمال شرق العمارة

2022/05/17 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية هذا ،اليوم ، الثلاثاء الموافق 17آيار 2022 في محافظة ميسان.

وبين تقريرها الذي اطلعت عليه (بغداد اليوم)، ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 10:01:58 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 3،6) درجة حيث تبعد ( 26)كم شمال شرق العمارة ".

واوضحت انه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".

ودعت " الهيأة المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية".

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