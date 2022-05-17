تسهيلات أردنية لفيزا العراقيين وإقاماتهم

2022/05/17 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬اتحاد‭ ‬المقاولين‭ ‬العراقيين،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عن‭ ‬موافقة‭ ‬الاردن‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬‮«‬فيزا‮»‬‭ ‬متعددة‭ ‬الاغراض‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬اقامة‭ ‬3‭ ‬اشهر‭ ‬المقاولين‭ ‬العراقيين‭ ‬واصحاب‭ ‬الشركات‭.‬ وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬الاردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬تمنح‭ ‬الفيزا‭ ‬متعددة‭ ‬الاغراض‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬اقامة‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشهر،‭ ‬الى‭ ‬المقاولين‭ ‬العراقيين‭ ‬واصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬،‭ ‬لغرض‭ […]

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