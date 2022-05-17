حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأكثرية النيابية في البرلمان اللبناني

2022/05/17 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭-‬الزمان‭ ‬ خسر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬ايران،‭ ‬وحلفاؤه‭ ‬الأكثرية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬اللبناني‭ ‬الجديد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬للانتخابات‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بسام‭ ‬المولوي‭ ‬الدفعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬منها‭ ‬الثلاثاء‭.‬ ‭ ‬فيما‭ ‬حذر‭ ‬ناشطون‭ ‬لبنانيون‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬عودة‭ ‬الاغتيالات‭ ‬لخلط‭ ‬الأوراق‭ ‬وإيقاف‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬أصلا‭ ‬مطبات‭ ‬ثقيلة‭.‬ وكان‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬القوة‭ ‬السياسية‭ ‬والعسكرية‭ […]

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