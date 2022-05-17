حكومة باشاغا تغادر العاصمة الليبية عقب اشتباكات مسلحة:تصرفات الدبيبة هستيرية

2022/05/17 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس‭- ‬الزمان‭ ‬ اندلعت‭ ‬مواجهات‭ ‬عنيفة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الليبية‭ ‬المعيّنة‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬والمدعومة‭ ‬من‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬دخولها‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬طرابلس،‭ ‬مقر‭ ‬حكومة‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬برئاسة‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬الدبيبة‭ ‬الرافض‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭.‬ فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الموازية‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬برئاسة‭ ‬فتحي‭ ‬باشاغا‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بتأييد‭ ‬البرلمان‭ ‬وبدعم‭ ‬حفتر‭ ‬مغادرتها‭ ‬العاصمة‭ […]

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