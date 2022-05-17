العراق على فوهة بركان - جواد بشارة

2022/05/17 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة العراق على فوهة بركان؟د.



جواد بشارةيمكننا القول إن العراق يقف على حافة الهاوية بعد نتائج انتخابات أكتوبر 2021 فالشعب العراقي كان عازفاً عن المشاركة وقاطع الانتخابات بنسبة 80 بالمائة لأنه فقد الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة في العراق برمتها منذ عام 2003 وأغلب مكونات هذه الطبقة هي أحزاب وكتل تمتلك فصائل مسلحة وميليشيات مدججة بالسلاح، بعضها خارج على القانون وتتبع دولة أجنبية هي إيران، وتعمل عل ......





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