هوبار لومار يسأل: أيّها المسلمون، هل تعرفون حقيقة رُكني الحجّ والصلاة في الإسلام؟ - موريس صليبا

2022/05/17 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موريس_صليبا هوبار لومار يسأل: أيّها المسلمون، هل تعرفون حقيقة رُكني الحجّ والصلاة في الإسلام؟ماذا تقولون عن الركن الذي يأمركم بالحجّ إلى مكّة؟ ألا تعلمون أنّه صورة طبق الأصل لاحتفال وثنيّ تُعبّرون خلاله علنا عن كلّ الخرافات والمعتقدات الباطلة التي كانت القبائل العربيّة، عبّاد الأوثان، تمارسها قبل نشأة الإسلام، مثل الركض بين تلّتين، والشرب من مياه نبع زمزم، والطواف سبع مرّات حول حجر الكعبة.



نعم، كانت ......





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