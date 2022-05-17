تونس وبشائر النهضة .. ظلام حالك لحقوق المرأة .بدايتها في جواز تعدد الزوجات ؟؟؟؟ - أحلام أكرم

2022/05/17 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم هناك وعي ظهر من الكثير من الفنانين والفنانات لمسؤوليتهم المجتمعية في المساهمة في التغيير لصالح حقوق المرأة والتي أجمع العالم على ظلمها في المنطقة العربية ..



وعرف بأنها مفتاح الأنسنة المجتمعية ومفتاح صحوة الضمير الإنساني في المجتمعات العربية ..



كما ووعي المنتجون بأن إستثماراتهم في إنتاج أفلام ومسلسلات تُركز على حقوقها الضائعة سيعود عليهم بمنفعتين ..التوعية التي هي واجب وطني ..



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