زيلينسكي يلقي كلمة بالفيديو في مهرجان كان السينمائي  



زيلينسكي يلقي كلمة بالفيديو في مهرجان كان السينمائي  
2022/05/17 | 23:48 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خطابا مفاجئا عبر الفيديو خلال افتتاح الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي، الثلاثاء.

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