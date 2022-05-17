زيلينسكي يلقي كلمة بالفيديو في مهرجان كان السينمائي  

2022/05/17 | 23:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خطابا مفاجئا عبر الفيديو خلال افتتاح الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي، الثلاثاء.

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