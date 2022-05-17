معترك قانوني وبرلماني في بغداد حول استعادة اصدار قانون الأمن الغذائي

2022/05/17 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال شنت‭ ‬احزاب‭ ‬وشخصيات‭ ‬في‭ ‬الاطار‭ ‬ااتنسيقي‭ ‬حملة‭ ‬مضادة‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬عرقلة‭ ‬طلبها‭ ‬لاصدار‭ ‬قانون‭ ‬الامن‭ ‬الغذائي‭ ‬،‭ ‬وقالت‭ ‬الأحزاب‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬ستبدد‭ ‬الفائض‭ ‬المالي‭ ‬لايرادات‭ ‬النفط‭ ‬وهي‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬اعمال‭ ‬،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬لها‭ ‬رأي‭ ‬اخر‭ ‬بعد‭ ‬سبعة‭ ‬شهور‭ ‬من‭ ‬تسيير‭ ‬الاعمال‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تركه‭ ‬سائبا‭ […]

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