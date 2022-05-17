العلاقة المعكوسة بين الشعب والنوّاب

2022/05/17 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام على‭ ‬طريقة،‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يسير‭ ‬بالعكس‭ ‬في‭ ‬البلد،‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬تعديل‭ ‬مسار‭ ‬الامر‭ ‬المعوج،‭ ‬نرى‭ ‬انّ‭ ‬المعادلة‭ ‬معكوسة‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬الشعب‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬ لقد‭ ‬أصغى‭ ‬العراقيون‭ ‬طويلا‭ ‬للنواب‭ ‬في‭ ‬هرجهم‭ ‬ومرجهم‭ ‬وضجيجهم‭ ‬وخطبهم‭ ‬لمناسبة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مناسبة،‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬مديدة‭.‬ وسمعنا‭ ‬العجبَ‭ ‬العُجاب‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬عبر‭ ‬مؤتمرات‭ ‬صحافية‭ ‬رسمية‭ ‬أو‭ ‬في‭ […]

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