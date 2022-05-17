نقيب المحامين: المرحلة القادمة هي مرحلة حرجة وعلينا العمل بطريقة جماعية محترفة

2022/05/17 | 23:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم الزميلات والزملاء محامي العراق… السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.بعد صدور القرار التمييزي الأخير وإعلان الهيئة المشرفة للانتخابات فوزنا بمنصب نقيب المحامين العراقيين كاستحقاق انتخابي وقانوني سليم، صار لزاماً علينا أن نقول للماضي وداعاً ومرحباً بوقت العمل، عذراً، لا أنتظر التهنئات ولا التبريكات ليس تعالياً أو إنكارا للجهود، بل اختصاراً للوقت […]

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