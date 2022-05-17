سوني تعتزم اطلاق خدمة بلاي ستيشن بلس

2022/05/18 | 00:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكدت شركة سوني تاريخ الإطلاق والتفاصيل الأخرى بالنسبة للمستويات الثلاث لخدمة الاشتراك بلاي ستيشن بلس، التي تكون متاحة في الولايات المتحدة اعتبارًا من 13 يونيو.وتبدو خيارات بلاي ستيشن بلس مشابهة إلى حد كبير لخيارات خدمة الاشتراك Xbox Game Pass من مايكروسوفت.وتمنح خدمة مايكروسوفت اللاعبين إمكانية الوصول إلى مجموعة من الألعاب التي […]

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