2022/05/18 | 00:02 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة التربية النيابية تكشف عن تحرك لإعادة تفعيل المنح الشهرية للتلاميذ والطلبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/18 | 00:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التربية النيابية تكشف عن تحرك لإعادة تفعيل المنح الشهرية للتلاميذ والطلبة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التربية النيابية تكشف عن تحرك لإعادة تفعيل المنح الشهرية للتلاميذ والطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).