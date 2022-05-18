ليفربول يتغلب بصعوبة على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

2022/05/18 | 00:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأنعش ليفربول آماله في إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه مساء الثلاثاء على مضيفه ساوثهامبتون 2-1، ضمن الجولة السابعة والثلاثين من الإنجليزي الممتاز.وسجل هدفي ليفربول كل من تاكومي مينامينو (27) وجويل ماتيب (67)، فيما أحرز ناثان ريدموند هدف ساوثهامبتون الوحيد (13).وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 89 نقطة، بفارق نقطة واحدة وراء المتصدر مانشستر سيتي، قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

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