برايس: الاتفاق النووي بعيد المنال وعلى إيران اتخاذ القرار

2022/05/18 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، أن الولايات "تعتقد أن الدبلوماسية والحوار يوفران فرصة لوضع حد بشكل نهائي ودائم لقدرة إيران على إنتاج أو امتلاك السلاح النووي".

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