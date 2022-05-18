بالوثيقة.. القضاء يبطل أصوات المرشح محمد المهنا

2022/05/18 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس القضاء الاعلى، شطب جميع الاصوات التي حصل عليها المرشح محمد المهنا واعتبار أحلام اللامي نقيباً للمحامين.

وبعد القرار قالت اللامي، "بعد صدور القرار التمييزي الأخير وإعلان الهيئة المشرفة للانتخابات فوزنا بمنصب نقيب المحامين العراقيين كاستحقاق انتخابي وقانوني سليم، صار لزاماً علينا أن نقول للماضي وداعاً ومرحباً بوقت العمل، عذراً، لا أنتظر التهنئات ولا التبريكات ليس تعالياً أو إنكارا للجهود، بل اختصاراً للوقت وأطمع بكرمكم أن نطوي هذه الصفحة ونتجه للعمل وأن تعينوني على مهمتي هذه فهي والله من الصعاب جداً، لكن ما أن تكاتفنا وصرنا يدا واحدة سنصفق للحق ونضرب بها الباطل.الزملاء الأعزاء: المرحلة القادمة هي مرحلة حرجة، ونحن نرى بألم واقع مهنتنا وما تعانيه، وقادمون بأفكار ريادية تخدم المهنة ببعد استراتيجي، وهذا لا يعني أني قادرة على العمل دون أفكاركم ومقترحاتكم، فزمن القائد الأوحد انتهى أيضا، أنا بنت الحاضر والمستقبل ويحتم علينا مستقبلنا أن نعمل بفريق واحد وبطريقة جماعية محترفة، الأشخاص ليس لهم من واقعنا شيء، بل كل ما علينا أن نتفق وان اختلفنا في الجزئيات ولن ندخر جهداً إلا ولخدمتكم والأيام حبلى بالمفاجآت، زملائي الأعزاء أتمنى من الجميع ونحن نعلن هذا الحرص الكبير أن تساعدوني في مهمتي وأن تنصحوني أن أخطأت لا سمح الله، وأن تقفو بجانبي حتى يحقق الله أحلامنا بسمو المهنة وعلوها وهي كذلك إن شاء الله.كما وباسمكم نشكر الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابتنا على مجهودكم الكبير في نجاح العملية الانتخابية ومتابعة الطعون".

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