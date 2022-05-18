اتحاد الكرة يعلن تفاصيل زيارة اللجنة التفقدية الخليجية الى البصرة

2022/05/18 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أنهت اللجنةُ التفقديّة لاتحادِ كأس الخليج العربي لكرةِ القدم، الثلاثاء، زيارتها لمدينةِ البصرة تمهيداً لاستضافتها للنسخة الـ 25 للبطولةِ مَطلع العامّ المقبل.

وقال اتحاد الكرة في بيان، ان "اللجنة، التي رأسها الأمينُ العامّ لاتحادِ كأس الخليج العربي، القطري جاسم الرميحي، اطلعت على الملاعب والفنادق وتَحديدِ المنشآت، فضلاً عن اختيارِ مقرات السكن للوفودِ الرسميّة والرياضيّة والمركز الإعلامي".

كما زارت اللجنة، بحضور وزير الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، ملعبَ الميناء وتابعت سيرَ العمل بِه والذي وصلَ إلى مراحل متقدمةٍ، حيث سيدخل الخدمةَ الفعليّة ليكون ضمن قائمة ملاعب البطولة الخليجيّة المُعتمدة.

وناقشت اللجنة التفقديّة الخليجيّة في زيارتها هيكليةَ اللجان التنفيذيّة واللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وتعدُّ هذه الزيارةُ ضمن المُتابعة الدورية لوفدِ اللجنة التفقديّة لاتحادِ كأس الخليج لمدينةِ البصرة، حيث سترفع تقريراً مفصلاً بشأنِ نسب الانجاز والتقدم الحاصل في العملِ قبيل احتضانِ كأس الخليج بمدينة البصرة.

وكان في توديعِ اللجنة كلٌ من عُضو اتحاد الكرة أحمد الموسوي والأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان.

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