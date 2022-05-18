من الخضراء الى الصحراء.. مسؤولون محليون يتحدثون عن سبب تحول المدن في العراق

2022/05/18 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصكشف مسؤلون محليون، اليوم الثلاثاء، عن اسباب تحول مراكز المدن من المناطق الخضراء الى مناطق تشبه الصحراء.

وقال فارس وناس نائب محافظ الديوانية لـ (بغداد اليوم): "اننا نشهد حالة خطيرة تتمثل بغياب اغلب المناطق الخضراء وسط المدينة".

واضاف ان "الاسباب التي تقف خلف هذا تاتي لقيام الحكومات السابقة التي سبقت حكومتنا المحلية بتحويل اجناس المناطق الخضراء وتحويلها الى مناطق تجارية وهذا مما حول المدينة الى شبه صحراء".

وبدوره يقول نائب محافظة المثنى سامي الحساني في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "الحكومة المحلية والجهات المختصة بالدوائر ذات العلاقة تقوم بحملة لاعادة المساحات الخضراء في وسط ومركز المدينة بعد ان تحولت الى شبه جرداء نتيجه لاسباب عديدة".

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