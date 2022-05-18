2022/05/18 | 00:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GhewX5eqcfo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | حميد النايف: العراق بحاجة إلى تأهيل النظام الاروائي وتقليل الهدر بالمياه) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | حميد النايف: العراق بحاجة إلى تأهيل النظام الاروائي وتقليل الهدر بالمياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).