مقتل شخص بنزاع عشائري شرقي بغداد

2022/05/18 | 00:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بمقتل شخص بنزاع عشائري شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا وقع ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف المصدر أن "النزاع اسفر عن مقتل شخص مستطرق صادف مروره لحظة وقوع النزاع".

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