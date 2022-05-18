سحب قوات روسية من سوريا.. تمدد إيراني والنظام في خطر؟

2022/05/18 | 00:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما حقيقة انسحاب روسيا من قواعد عسكرية في سوريا وتسليمها لإيران؟

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