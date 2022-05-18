2022/05/18 | 00:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غرد مشعان الجبوري، الاربعاء، بعد قرار استبعاده من عضوية مجلس النواب بالقول: "اخوة يوسف تركوني".

وقال الجبوري في تغريدته، "خضت الانتخابات الاخيرة لرغبتي في انقاذ البلاد من مخالب الفاسدين وزاد من حماسي فوزي باعلى الاصوات بدائرتي الانتخابية".‏وأضاف "لكن ما ان انخرطت في العمل مع "اخوة يوسف" وبقية الشركاء حتى ادركت انني لست في المكان الصحيح، وعليه ساتفرغ لاعمالي الخاصة ولكني لن اترك اهلي وجمهوري للظلمة والفاسدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخوة يوسف تركوني.. مشعان الجبوري يشكو "غدر" حلفاءه بعد استبعاده من البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أخوة يوسف تركوني.. مشعان الجبوري يشكو "غدر" حلفاءه بعد استبعاده من البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).