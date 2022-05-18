بوتين يعلق على التصريحات الأوروبية بشأن التخلي عن النفط الروسي

2022/05/18 | 01:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، إن بعض الدول الأوروبية لا يمكنها التخلي عن النفط الروسي.

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