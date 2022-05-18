2022/05/18 | 01:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - أحمد سميسم حازت مسرحية "قارئ الفنجان" من تأليف الفنان العراقي علي عبد النبي الزيدي وإخراج المخرج الجزائري مسعي أحمد نبيل على جائزتين مهمتين في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما المقام في تونس، الجائزة الأولى كانت في حقل العرض المسرحي والثانية عن النص المسرحي.وقال مؤلف المسرحية الفنان علي عبد النبي الزيدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): " سعيد جداً بفوز مسرحية (قارئ الفنجان) بجائزة أفضل عرض مسرحي وكذلك جائزة أفضل نص مسرحي في مهرجان قرطاج الدولي الذي يعد واحداً من أهم المهرجانات الدولية التي تعنى بجنس المونودراما".وأشار الزيدي الى ان "نص المسرحية على الرغم من انه يناقش قضايا الوطن في الداخل والخارج وينطلق من منطلق اجتماعي الى سياسي الا انه لا يبتعد عن الجانب الإنساني ويطرح سؤالاً مهماً عن واقع التغيير الذي حصل في العراق والخسارات التي تكبدها الناس".وأضاف: ان "المسرحية تحاكي قصة امرأة تنتظر حبيبها من أجل خلاصها، لكن هذا الحبيب لا وجود له كما يشر النص والعرض معاً، لكن غيابه يشكل خسارات متوالية على هذه المرأة في نهاية الأمر".

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