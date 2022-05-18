2022/05/18 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ إعلان انضمام أعضاء جدد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أبدت تركيا امتعاضها ووقفت في وجه إجراءات الموافقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أهداف إردوغان الخفية.. سر معارضة تركيا انضمام أعضاء جدد للناتو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أهداف إردوغان الخفية.. سر معارضة تركيا انضمام أعضاء جدد للناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).