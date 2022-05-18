2022/05/18 | 02:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nDL0GDz8H7k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق من أشد المتأثرين بتغير المناخ.. تقرير أميركي يحذر) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق من أشد المتأثرين بتغير المناخ.. تقرير أميركي يحذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).