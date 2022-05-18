تصريح جديد لإيران بشأن المفاوضات مع السعودية

2022/05/18 | 02:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إنه "لم يحدث أي تطور جديد" على صعيد المفاوضات بين بلاده والسعودية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

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