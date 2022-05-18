 الخارجية الأميركية تطلق مرصدا لتوثيق

2022/05/18 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، تشكيل وحدة جديدة لتقصي ممارسات يشتبه بأنها تنطوي على "جرائم حرب" ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، وتوثيقها وتسليط الضوء عليها.

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