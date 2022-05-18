2022/05/18 | 03:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إنه "متأكد" من حل الخلاف مع تركيا بشأن عضوية فنلندا والسويد المحتملة في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس فنلندا يرد على تصريحات أردوغان بشأن عضوية الناتو) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس فنلندا يرد على تصريحات أردوغان بشأن عضوية الناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).