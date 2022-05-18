ديمبلي يرغب في البقاء مع برشلونة

2022/05/18 | 03:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد خوان لابورتا رئيس برشلونة، أن الفرنسي عثمان ديمبلي يريد البقاء في صفوف البلوجرانا، وتجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.وقال لابورتا خلال حواره لإذاعة راديو كتالونيا "أعتقد أن ديمبلي يود البقاء، لكنه مغرم بالعروض الأخرى التي قد يعتقد أنها الأفضل".وأضاف "قدمنا له عرضنا، وسيرد علينا الأسبوع المقبل، نود حل المشكلة، لكن لا يمكننا إجباره لأن عقده سينتهي".وتابع "أنا والمدرب تشافي نحب ديمبلي، بذلنا جهدًا كبيرًا للإبقاء عليه، أرى أنه مرتاح ولديه علاقة جيدة بالجميع".ونوه "لقد تعاقدنا مع أوباميانج صديقه المقرب، وكلاء ديمبلي يتحكمون في الوضع، لكني آمل أن يستمر، وإلا سنقوم بتعزيز مركزه بلاعب آخر".وعن مصير داني ألفيس، علق "لقد حقق الأهداف المطلوبة منه، الآن هناك محادثة مع الإدارة الرياضية".وأتم "ألفيس متحمس للعب في كأس العالم، وإذا استمر لن يعرضنا للخطر في مسألة اللعب المالي النظيف".

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