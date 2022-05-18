نجمة لبنان ليا شام: لن أغني باللهجة العراقية لأنها صعبة

2022/05/18 | 04:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت: محمد ناصر

أثنت الفنانة اللبنانية الشابة ليا شام على الغناء العراقي والموسيقى، معتبرة أنها تتمتع بتاريخ وحضور.

وقالت في اتصال هاتفي مع "الصباح" من محل إقامتها في هاييتي إنني "أحب أن أسمع كثيراً اللهجة العراقية، لكن إلى الآن أجدها صعبة بالنسبة لي، ولذا فلن أغني باللهجة العراقية إلا إذا جاء الوقت الذي أتقنها فيه بشكل سلس، لأن الجمهور العراقي له ذائقة خاصة بالموسيقى وليس بامكاني أن أقدم له أي شيء".

لدى شام أكثر من مشروع غنائي منوع بين هاييتي التي تعيش فيها والوطن العربي، وستبصر أعمالها النور قريباً "فأنا أفضل أن طرح النوع على حساب الكم".

وأضافت أن "أول عمل لي كان من إنتاجي الخاص من دون دعم ومساعدة أحد، وأحاول أن أستثمر بفني، حتى أتمكن من أن أقدم الشيء الذي أحبه دون قيود أو شروط".

ومن بعد هذه الأعمال تتمنى شام أن تجد شركة إنتاج مهتمة، كما قالت "بالطريقة نفسها التي قدمت نفسي بها من دون أن يغيروا من مفاهيمي بالفن وبالشكل الذي أحب أن أقدم نفسي للجمهور".



ولم تخف النجمة تأثرها بمسيرة الفنانة داليدا رحمة، وتشير إلى أنها تحب كيف أنها مزجت بين الموسيقى العربية والغربية، وصنعت لنفسها خطاً خاصاً بها.

أما هوس أرقام المشاهدات فترى شام أنها حالة ايجابية، مثلاً إذا نشرنا صورة على منصات التواصل الاجتماعي فإننا نهتم بعدد المشاهدات، فما بالك بأغنية وعمل كان له جهد كبير، فأكيد نسعى لأن يحصل على أرقام عالية وقبلها رضا واستحسان

الجمهور".

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